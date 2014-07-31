В РФ намерены подготовить единые учебники по обязательным предметам к 2029 году

Российское министерство по просвещению планирует подготовить единые государственные учебники по обязательным учебным предметам к 2029 году. Соответствующее заявление сделал директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут, выступая на коллегии профильного ведомства,посвященной итогам ряда ключевых проектов ведомства и планам по реализации актуальных инициатив в системе образования и воспитания. Чиновники из федерального правительства намерены собираются проводить мониторинг обеспеченности школ учебниками в начале каждого учебного года. Единые государственные учебники по всем школьным предметам будут доступны детям к 2032 году.

В этом году совместно с комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре мы провели мониторинг обеспеченности учебниками. Работу будем вести теперь планомерно. В начале каждого года будем такой мониторинг проводить для того, чтобы нивелировать все риски по обеспеченности к 1 сентября. Александр Реут, эксперт

Фото: Piter.tv