Кравцов одобрил идею введения отработок для выпускников педагогических вузов

Глава Минпросвещения поддержал систему, работающую по аналогии медицинскими вузами.

Министр просвещения России Сергей Кравцов одобрил идею введения обязательных отработок для выпускников педагогических вузов по аналогии с медиками. Соответствующее заявление чиновник из профильного ведомства федерального правительства сделал в ответ на вопрос, заданный ему корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевом. Видео разговора с экспертом журналист опубликовал в собственном Telegram-канале. Сергей Кравцов уточнил, что государству будет лучше расширить целевой прием в вузах под конкретные школы. Известно, что сейчас по стране направление педагогики в вузах остается третьим по популярности, а конкурс в вузы составляет 12 человек на каждое место.

Сама идея неплохая, вопрос ее реализации. <...> На мой взгляд, решение этого вопроса именно в расширении целевого приема. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Напомним, что 8 октября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в стране обязательное целевое обучение для студентов медицинских вузов и колледжей. Студенты, поступившие на бюджет в медицинские вузы, должны будут в течение первого года своей учебы заключить целевой договор с будущим работодателем. Заказчиками такого обучения чаще всего выступают региональные министерства по здравоохранению и государственные медицинские организации. Новое правило затронет тех, кто планирует учиться за бюджетные средства в 2026 году.

Фото: Telegram / Юнашев Live