Минпросвещения продлит эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ до 2029 года

Сергей Кравцов рассказал о необходимости расширить проект на большее количество участников.

Российское министерство по просвещению продлит эксперимент с упрощенной сдачей основного государственного экзамена (ОГЭ) до 2029 года и расширит количество его участников. Соответствующее заявление журналистам сделала глава профильного ведомства из федерального правительства Сергей Кравцов. Чиновник объяснил, что при этом решении будут расширено количество участников программы. Власти обсудили предварительные итоги проекта по поступлению в колледжи, который полностью финансировался столицей.

Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Напомним, что в апреле 2025 года российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два, а не четыре предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс. Новые нормы будут действовать в Москве, Сант-Петербурге и Липецкой области. Эксперимент должен был завершиться 31 декабря текущего года.

Фото: Piter.tv