Минпросвещения хочет разрешить не сдавшим ОГЭ школьникам учиться на рабочих

Чиновники объяснили, что таким образом дети будут более подготовленными к взрослой жизни.

Российское министерство по просвещению поддерживает инициативу законодателей давать право не сдавшим ГИА девятиклассникам обучаться по программам профессиональной подготовки рабочего и служащего в определенных местными властями субъектов. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства из федерального правительства. Чиновники пояснили, что такое решение даст возможность детям не терять один год до момента пересдачи государственного экзамена, а начать бесплатно обучаться специальности. Власти страны полагают, что это увеличит шансы учеников на дальнейшее трудоустройство и самостоятельную жизнь. В результате по окончании профессионального обучения выпускник сдаст квалификационный экзамен и получить свидетельство о профессии, в также одновременно с этим иметь аттестат об основном общем образовании.

Минпросвещения России поддерживает инициативу о предоставлении права для девятиклассников, не прошедших успешно государственную итоговую аттестацию, пройти обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего, которые определяют региональные органы власти. сообщение Минпросвещения РФ

Напомним, что профильный комитет Государственной думы по просвещению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, по которому не сдавшие ГИА ученики девятых классов смогут бесплатно обучиться рабочей профессии.

Фото: Piter.tv