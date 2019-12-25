Младшеклассника с друзьями подозревают в вооруженном налете на алкомаркет на Каменноостровском

Только старшему участнику разбойного нападения, 15-летнему жителю Петербурга, грозит арест, двое других несовершеннолетних переданы родителям.

Полицейские задержали подозреваемых в попытке ограбления алкомаркета в Петроградском районе. Самый младший из подозреваемых — ученик четвёртого класса, ему всего 11 лет. Эта информация стала известна "Фонтанке".

Несколько дней назад в магазин на Каменноостровском проспекте вошли школьники. Угрожая ножом, трое мальчиков пытались украсть товары с полки. Продавец отразил нападение, и школьники убежали.

Было возбуждено уголовное дело. Во время оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось задержать всех участников преступления. Ими оказались ученики седьмого, пятого и четвёртого классов. Только старшему участнику разбойного нападения, 15-летнему жителю Петербурга, грозит арест, двое других несовершеннолетних переданы родителям.