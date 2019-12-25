На кондитерском производстве в Петербурге работник-мигрант ударил коллегу ключом в глаз

Пострадавшего госпитализировали, а второго участника инцидента полиция задержала и доставила в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Утром в четверг, 21 ноября, в полицию Фрунзенского района поступил сигнал о драке возле дома 14 на Софийской улице.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, риехавшие на место сотрудники выяснили, что инцидент произошел в помещении кондитерского цеха между двумя работниками - 20-летним мужчиной из Таджикистана и 28-летним гражданином Узбекистана. Во время конфликта произошла драка, которая позже перекинулась на улицу, где молодой участник избил своего соперника ключом в глаз.

Пострадавшего госпитализировали, а второго участника инцидента полиция задержала и доставила в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).