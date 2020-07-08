Осенний призыв в Петербурге затронет 2,4 тыс. человек

Срочников пообещали не отправлять в зону боевых действий.

В осенний призыв в Петербурге собираются отправить на военную службу 2,4 тыс. человек. Об этом на заседании правительства 20 сентября сказал главный военный комиссар города Сергей Качковский.

Весной план составил 2,7 тысяч человек, его удалось выполнить. 50% будут призваны для режимных частей, более 17% — специалисты военно-учетных специальностей, а более 20% имеют среднее профессиональное образование.

Качковский отметил, что срочников не будут отправлять в зону боевых действий на Украине.

Ранее депутаты не поддержали запрос Вишневского об источнике средств для матпомощи военным именных батальонов.

Фото: правительство Ленобласти