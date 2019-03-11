За время осеннего месячника по благоустройству в Петербурге высажены 5794 дерева и более 27,6 тыс. кустарников

Благодаря благоприятным погодным условиям сотрудники садово-парковых хозяйств успешно завершили весь комплекс агрономических работ согласно утвержденному плану и установленным срокам.

Ежегодный месячник по благоустройству Петербурга прошел с 1 по 31 октября. За указанный период на улицах Северной столицы высадили 5794 новых дерева и свыше 27,6 тыс. кустарников. Проведён ремонт более 66,5 тыс. кв.м. зелёных насаждений и порядка 11,7 тыс. кв.м. покрытия пешеходных зон. Заранее подготовлено к весеннему украшению городов и парков более 286 тыс. саженцев декоративных растений. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Благодаря благоприятным погодным условиям сотрудники садово-парковых хозяйств успешно завершили весь комплекс агрономических работ согласно утвержденному плану и установленным срокам. Месячник по благоустройству прошел продуктивно за счет совместной работы коммунальных служб, дорожных организаций, предприятий городского хозяйства, учреждений и самих жителей. Особенно продуктивно горожане потрудились в День благоустройства 25 октября, когда на уборку вышли более 170 тыс. петербуржцев.

За октябрь городские коммунальные службы произвели санитарную обработку 57 млн кв.м. уличных пространств, промыли 3749 автобусных остановок, более 144,5 км барьерных конструкций вдоль дорог (это составило 185% от планового задания), а также обработали около 18 тыс. урн.

Выявленные повреждения дорожного полотна и тротуаров устранены на площади порядка 92,6 тысяч квадратных метров, превысив планируемое значение почти в три раза. Общее количество собранного и вывезенного мусора достигло объема более 5,6 тыс. кубических метров, а накопленного грязевого слоя — 7 тыс. тонн.

Осенняя акция привлекла около 190 тыс. участников, в числе которых жители города и волонтеры. В рамках акции "Добрый субботник" прошло 124 массовых мероприятия, охвативших все районы Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге высадили более 125 тысяч цветов за неделю в конце октября.

Фото: Правительство Петербурга