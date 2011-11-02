В Петербурге высадили более 125 тысяч цветов за неделю в конце октября

Аномально теплая погода позволила Петербургу продлить сезон озеленения.

В Санкт-Петербурге завершилась масштабная осенняя кампания по озеленению, сообщает пресс-служба Смольного. За последнюю неделю октября в городе высадили свыше 125 тысяч луковичных цветов, которые зацветут уже весной 2026 года.

Всего этой осенью планируется высадить около 300 тысяч луковичных растений. Работы велись в необычно тёплых для конца октября условиях — температура воздуха держалась на уровне +7…+9 градусов, что позволило садовникам трудиться практически в летнем режиме.

Одновременно с озеленением городские службы подготовили Петербург к праздничным выходным. С улиц вывезено около 1,3 тысячи кубометров мусора, для промывки дорог использовано 54 тысячи кубометров воды. В уборке задействованы 662 единицы техники и 972 дворника.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга