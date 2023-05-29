  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Садово-парковые предприятия Петербурга провели осенние работы в парках и скверах
Сегодня, 14:58
73
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Садово-парковые предприятия Петербурга провели осенние работы в парках и скверах

0 0

В частности, сгребали листву в Московском и Приморском парках Победы.

Сотрудники садово-парковых предприятий Петербурга провели осенние работы в парках и скверах. Об этом рассказали 11 декабря в городском комитете по благоустройству. 

В частности, сгребали листву в Московском и Приморском парках Победы, в парке "Екатерингоф", в сквере на Ланском шоссе, на зеленых участках Фарфоровской улицы, Долгоозерном бульваре, в саду "Нева", Ладожском парке, Бестужевском саду и других. А в Пушкине на Соборной площади ремонтируют газонные ограждения, затем их будут красить. 

Ранее на Piter.TV: на пункте "Парголово" выявили трех нарушителей правил проезда тяжелых машин в Петербург. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, парки и скверы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии