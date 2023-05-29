Садово-парковые предприятия Петербурга провели осенние работы в парках и скверах

В частности, сгребали листву в Московском и Приморском парках Победы.

Сотрудники садово-парковых предприятий Петербурга провели осенние работы в парках и скверах. Об этом рассказали 11 декабря в городском комитете по благоустройству.

В частности, сгребали листву в Московском и Приморском парках Победы, в парке "Екатерингоф", в сквере на Ланском шоссе, на зеленых участках Фарфоровской улицы, Долгоозерном бульваре, в саду "Нева", Ладожском парке, Бестужевском саду и других. А в Пушкине на Соборной площади ремонтируют газонные ограждения, затем их будут красить.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга