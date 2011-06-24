В Колпинском районе Петербурга выпало более 20 миллиметров осадков

В Колпино на Финляндской у дома 22-24 зафиксировали скопление воды.

Сегодня, 6 июня, на Петербург обрушились ливни. Основной их удар пришелся на юг города, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Отмечается, что в Колпинском районе зафиксировано максимальное количество осадков – 21,37 миллиметр, с максимальной интенсивностью 10,11 миллиметров за 20 минут при норме – 7,2 миллиметров.

Система водоотведения работает в штатном режиме и самостоятельно принимает весь объем воды, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объем стоков, на улицах города могут появляться скопления воды. После окончания дождя вся дождевая вода полностью уходит в систему водоотведения. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"

В Колпино на Финляндской у дома 22-24 зафиксировали скопление воды. На данном участке отсутствуют канализационные сети "Водоканала".

Ранее Петербург сковали девятибалльные пробки.

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