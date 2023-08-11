Петербург сковали девятибалльные пробки

В частности, затруднен проезд по Невскому проспекту, Садовой улице, набережной Обводного канала и Дворцовой набережной.

Вечером 6 июня водители Петербурга стоят в девятибалльных пробках. По информации сервиса "Яндекс.Карты", преимущественно "побагровел" центр города.

В частности, затруднен проезд по Невскому проспекту, Садовой улице, набережной Обводного канала и Дворцовой набережной. Кроме того, пробка скопилась на Троицком мосту.

Помимо этого, затор образовался на ЗСД в районе Канонерского острова, КАДе – от Мурманского шоссе до развязки с Софийской улицей.

Также, по данным на 19:00, автомобилистам придется постоять и на Приморском шоссе, 45-м километре КАДа.

Предположительно, затруднительная ситуация на дорогах связана с погодными условиями, ограничениями в движении в связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Ранее мы рассказывали о том, что названа средняя стоимость бронирования жилья на ПМЭФ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)