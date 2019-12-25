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Названа средняя стоимость бронирования жилья на ПМЭФ
Сегодня, 17:23
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Названа средняя стоимость бронирования жилья на ПМЭФ

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Количество бронирований в сегменте краткосрочной аренды квартир выросло на 34 процента, если сравнивать с 2023 годом. 

Стало известно, во сколько обойдется аренда жилья в Северной столице на время проведения Петербургского международного экономического форума. Стоимость назвал Артём Кромочкин, руководитель направления "Авито Путешествия".

По словам эксперта, в дни проведения ПМЭФ, с 5 по 8 июня, аренда обойдется в 5,4 тыс. рублей. Средняя стоимость бронирования достигла 21,6 тыс. рублей. 

Подчеркнем, что количество бронирований в сегменте краткосрочной аренды квартир выросло на 34 процента, если сравнивать с 2023 годом. Средний срок бронирования составляет 4 дня.

Ранее мы писали, что спрос на новые квартиры в Петербурге и Ленобласти вырос более чем на 60%.

Фото: Pxhere

Теги: аренда, недвижимость, пмэф, средняя стоимость бронирования жилья
Категории: Лента новостей,

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