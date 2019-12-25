Названа средняя стоимость бронирования жилья на ПМЭФ

Количество бронирований в сегменте краткосрочной аренды квартир выросло на 34 процента, если сравнивать с 2023 годом.

Стало известно, во сколько обойдется аренда жилья в Северной столице на время проведения Петербургского международного экономического форума. Стоимость назвал Артём Кромочкин, руководитель направления "Авито Путешествия".

По словам эксперта, в дни проведения ПМЭФ, с 5 по 8 июня, аренда обойдется в 5,4 тыс. рублей. Средняя стоимость бронирования достигла 21,6 тыс. рублей.

Подчеркнем, что количество бронирований в сегменте краткосрочной аренды квартир выросло на 34 процента, если сравнивать с 2023 годом. Средний срок бронирования составляет 4 дня.

Ранее мы писали, что спрос на новые квартиры в Петербурге и Ленобласти вырос более чем на 60%.

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