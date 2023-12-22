Спрос на новые квартиры в Петербурге и Ленобласти вырос более чем на 60%

По оценкам аналитиков, за последний месяц весны было заключено 9,2 тыс. сделок, а за первые пять месяцев года — 35,1 тыс. (+46% к аналогичному периоду 2023 года).

В мае на первичном рынке жилья в петербургской агломерации наблюдалось значительное увеличение активности покупателей. Согласно информации от консалтингового центра "Петербургская недвижимость", спрос на квартиры в новостройках увеличился на 24% по сравнению с апрелем и на 61% по сравнению с маем прошлого года, пишет "Деловой Петербург".

По оценкам аналитиков, за последний месяц весны было заключено 9,2 тыс. сделок, а за первые пять месяцев года — 35,1 тыс. (+46% к аналогичному периоду 2023 года).

Как комментирует директор "Петербургской недвижимости" Ольга Трошева, май традиционно считается сезоном низкой активности покупателей. Однако в этом году нетипичный для этого периода рост спроса объясняется ожиданием завершения ипотечной программы господдержки и предстоящими изменениями условий по семейной ипотеке. В структуре ипотечных сделок, оформленных компанией в мае, доля госпрограммы составляет 49%, а семейной ипотеки — 39%. Доля сделок с господдержкой выросла на 8 п.п., ипотечных сделок — на 11 п.п. за месяц.

Стоимость квадратного метра в сегменте масс-маркета с начала года скорректировалась до 241 тыс. рублей в Петербурге (+2,7%) и до 147 тыс. в Ленобласти (147 тыс.).

Фото: Piter.TV