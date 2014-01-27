У жителя деревни Криваши нашли оружие и боеприпасы

В Киришском районе Ленобласти обнаружен оружейный склад. Находки принадлежат местному жителю, пишет 78.ru.
В деревне Криваши был задержан 60-летний мужчина. В его доме хранились обрез, ручная граната, тротиловые шашки, запалы, сигнальная ракета, детонирующий шнур, минные взрыватели, три емкости с бездымным порохом и много патронов.
Изъятое направили на экспертизу, возбуждено уголовное дело.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ликвидировали канал незаконного оборота оружия.
Фото: Piter.TV
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