  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У жителя деревни Криваши нашли оружие и боеприпасы
Сегодня, 9:48
155
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

У жителя деревни Криваши нашли оружие и боеприпасы

0 0

Изъятое направили на экспертизу, возбуждено уголовное дело.

В Киришском районе Ленобласти обнаружен оружейный склад. Находки принадлежат местному жителю, пишет 78.ru. 

В деревне Криваши был задержан 60-летний мужчина. В его доме хранились обрез, ручная граната, тротиловые шашки, запалы, сигнальная ракета, детонирующий шнур, минные взрыватели, три емкости с бездымным порохом и много патронов. 

Изъятое направили на экспертизу, возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ликвидировали канал незаконного оборота оружия. 

Фото: Piter.TV 

Теги: криваши, оружие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии