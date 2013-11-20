К ПМЭФ город украсят новыми цветочными композициями

Всего в рамках программы благоустройства к ПМЭФ планируется посадить 99 деревьев, 6706 кустарников и более 333 тысяч однолетних цветов.

Северная столица готовится встречать гостей ПМЭФ-2023. Город к этому событию украсят новыми цветочными композициями.

Специально к форуму был разработан план благоустройства и озеленения территорий на площадках ПМЭФ-2023 и основных магистралях движения участников форума в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

На пересечении с Витебским проспектом садовники высаживают газании, циннию, антирринум. У Московских ворот будет сделан партерный цветник с живой изгородью из пиреи и бегонии. Зеленые пространства вдоль Московского проспекта, на Площади Победы и на Пулковском шоссе до аэропорта также украсят цветочные композиции.

Всего в рамках программы благоустройства к ПМЭФ планируется посадить 99 деревьев, 6706 кустарников и более 333 тысяч однолетних цветов.

Ранее на Исаакиевской площади высадили липы в кадках. Деревья простоят в кадках до осени,в конце лета липы пересадят на набережные рек и каналов.

Фото: пресс-служба Смольного