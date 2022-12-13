На Исаакиевской площади высадили липы в кадках

Сотрудники комитета по благоустройству Петербурга высадили более 100 лип в кадках на автостоянке у Исаакиевской площади. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Таким образом, у одного из самых знаменитых соборов города появился геометрически выверенный сад, спроектированный в соответствии с архитектурными решениями в центре города.
Деревья простоят в кадках до осени: вокруг каждого из них высадят цветник. В конце лета липы пересадят на набережные рек и каналов.
Ранее мы сообщили о том, что благоустройство сквера в Колпино оценили более чем в 220 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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