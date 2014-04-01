Петербургский орнитолог рассказал, почему его прозвали Королем птиц

По профессии Виталий является врачом, долгое время работал в спортивной медицине, но любовь к птицам привела его к кардинальным переменам в жизни.

Орнитолог и писатель Виталий Симуткин поделился в интервью с "Петербургским дневником" историей о том, как он стал известен как Король птиц и рассказал о многочисленных пернатых обитателях его квартиры в Озерках.

По профессии Виталий является врачом, долгое время работал в спортивной медицине, но любовь к птицам привела его к кардинальным переменам в жизни. Сегодня в его однокомнатной квартире обитает более 300 птиц. Страсть к пернатым началась более десяти лет назад, когда Виталий подобрал маленького лесного конька, ставшего первым спасённым питомцем. Затем последовала покупка попугая, которую сделала одна из его пациенток, а вскоре пришло осознание, что птицы станут важной частью его жизни.

Симуткин написал книгу "Жизнь среди птиц и в радости, и в горе. Провинция", основанную на своих дневниках и наблюдениях. Первый том уже выпущен, а работа над вторым и третьим продолжается. Всего планируется выпустить четыре тома. Интерес к книге настолько велик, что существует идея перевода её на японский язык.

Виталий подробно описывает своих питомцев, среди которых представлены 50 видов птиц. Многие из них были спасены, вылечены и выращены им самим. Среди звёздных обитателей квартиры выделяется кукушка Глашка, снявшаяся в кино, и говорящий скворец Путька, который запоминает и воспроизводит услышанные фразы. Еще одним уникальным представителем является Кирюша – козодой, живущий уже десять лет, хотя в дикой природе продолжительность жизни этого вида редко превышает пять лет.

Через заботу о своих птицах Виталий стремится доказать, что даже те виды, которые ранее считалось невозможно содержать в неволе, могут жить и размножаться при правильных условиях.

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Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"