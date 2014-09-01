В Петербурге продолжат Орлово-Денисовский проспект

Проспект будут возводить две компании, занимающиеся жилищным строительством на прилегающих территориях.

В Петербурге утвердили проект планировки с проектом межевания территории для строительства Орлово-Денисовского проспекта, который проходит от Шуваловского проспекта до Суздальского шоссе. Об этом рассказали в комитете по градостроительству и архитектуре Северной столицы.

Проспект будут возводить две компании, занимающиеся жилищным строительством на прилегающих территориях. Объект появится в микрорайоне перспективной застройки и протянется на 2 километра. Планируется запустить общественный транспорт, также вдоль магистрали предусмотрены велодорожки.

Ранее на Piter.TV: новый участок Бестужевской улицы составит почти 2 километра.

Фото: пресс-служба КГА Петербурга