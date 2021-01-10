Полиция задержала ростовчанку за администрирование сети борделей в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией").

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнюю женщину родом из Ростова-на-Дону, подозреваемую в организации деятельности сети борделей. Информация об этом была предоставлена ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Против задержанной возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией"). В отношении женщины решается вопрос о применении меры пресечения.

Следствие утверждает, что она выполняла административные функции в заведениях, закрытых в марте 2024 года. Бордели располагались в квартирах Петербурга и Ленинградской области, а также в подвальном помещении одного из домов в городе. Предположительные организаторы заведений также были задержаны.

Ранее мы сообщили о том, что суд огласил приговор петербурженке за организацию международного эскорт-агентства.

Фото: Piter.TV