ГАТИ выдала ордер для работ по сохранению корпусов Апраксина двора
Сегодня, 10:35
177
Инвестором запланировано завершение благоустройства прилегающей территории к июню 2027 года. 

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщила, что частная компания получила разрешение на проведение работ по адаптации зданий №37 и 38 по адресу Садовая улица, д. 28-30 для современных целей. Согласно заявлению ведомства, полученный ордер позволяет задействовать площадь Яблочного сада для хранения строительных материалов и оборудования.

Проект предусматривает реставрацию внутреннего проезда-пассажа между зданиями, оснащённого прозрачной крышей фонаря, а также реконструкцию металлического навеса на фасадных элементах, поддерживаемых чугунными колоннами.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ дала добро каткам Петербурга перед новогодним сезоном.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня

