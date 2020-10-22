ГАТИ выдала ордер для работ по сохранению корпусов Апраксина двора

Инвестором запланировано завершение благоустройства прилегающей территории к июню 2027 года.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщила, что частная компания получила разрешение на проведение работ по адаптации зданий №37 и 38 по адресу Садовая улица, д. 28-30 для современных целей. Согласно заявлению ведомства, полученный ордер позволяет задействовать площадь Яблочного сада для хранения строительных материалов и оборудования.

Проект предусматривает реставрацию внутреннего проезда-пассажа между зданиями, оснащённого прозрачной крышей фонаря, а также реконструкцию металлического навеса на фасадных элементах, поддерживаемых чугунными колоннами.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга