Оптимизация теплоснабжения завершена в Приморском районе

В рамках проекта были проложены 3315 метров теплотрассы на Планерной улице и 2795 метров на улице Оптиков, а также реконструировано 738 метров трубопровода на проспекте Испытателей и 844 метра вдоль Торфяной дороги.

ГУП "ТЭК СПб" завершила строительство и реконструкцию более 8,7 километров тепловых сетей по пяти адресам в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Модернизация системы теплоснабжения Приморского района, который является самым крупным и густонаселенным в городе, играет ключевую роль в будущем развитии северо-западной части Петербурга. В рамках проекта были проложены 3315 метров теплотрассы на Планерной улице и 2795 метров на улице Оптиков, а также реконструировано 738 метров трубопровода на проспекте Испытателей и 844 метра вдоль Торфяной дороги.

Следующим этапом станет окончательная модернизация Приморской котельной, которая должна будет взять на себя дополнительные нагрузки. Все работы по улучшению системы теплоснабжения планируется завершить к началу отопительного сезона 2025-2026 годов.