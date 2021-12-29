У четверти заболевших ковидом в Петербурге определяют штамм

Исследование проводится на двух площадках.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил о том, что 25% мазков пациентов, которые больны коронавирусом, отправляются в медучреждения для выявления штамма.

Как сообщил чиновник на пресс-конференции в "ТАСС", секвенирование вируса происходит на двух площадках: в НИИ им. Пастера и НИИ гриппа им. Смородинцева. Кроме того, они также принимают материалы из других субъектов РФ.

Таким образом, штамм COVID-19 исследуют у каждого четвертого пациента. У скольких именно петербуржцев выявили штамм "омикрон" Эргашев не смог назвать, однако его доля уже составляет больше 50% среди всех заболевших.

Ранее Эргашев назвал особенности штамма коронавируса "омикрон".

Фото: Piter.TV