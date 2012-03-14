  1. Главная
Сегодня, 14:24
За оправдание терроризма задержан 18-летний юноша из Ленобласти

В квартире парня провели обыск, были изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела.

В Волосовском районе 18-летнего юношу подозревают в оправдании терроризма. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Молодой человек в одном из мессенджеров опубликовал комментарии, которые содержат публичное оправдание терроризма и одобрение деятельности террористической организации. В квартире парня провели обыск, были изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. 

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: житель Гатчины, обвиняемый в оправдании терроризма, отделался штрафом. 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

