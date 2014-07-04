Житель Гатчины, обвиняемый в оправдании терроризма, отделался штрафом

Он должен заплатить 400 тысяч рублей.

1-й Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении жителя Гатчины Антона Зарецкого. Ему вменяли два эпизода публичного оправдания терроризма. Как стало известно "Фонтанке" от адвоката Зарецкого, суд отпустил на свободу мужчину.

По версии следствия, Зарецкий оставил комментарии под двумя постами – про подрыв офицера ГРУ в Москве и про атаку БПЛА в Энгельсе. В обоих случаях содержались признаки оправдания терроризма. Фигурант не стал отрицать свою вину и раскаялся на суде. По словам подсудимого, неосторожные высказывания были реакцией на гибель родственников из-за СВО.

Суд учел все обстоятельства и назначил жителю Гатчины штраф в размере 400 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением чего-либо в Интернете в течение полутора лет.

В июле следователями был задержан житель Петербурга, подозреваемый в публичном оправдании терроризма.

Фото: ВКонтакте/ 1-й Западный окружной военный суд