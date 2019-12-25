За I квартал года в общественном транспорте Петербурга выявили 340 тыс. "зайцев"

Ни один контролер не может просить пассажира оплатить штраф за безбилетный проезд на месте.

В Петербурге подвели итоги работы в сфере контроля оплаты проезда наземного общественного транспорта в I квартале 2025 года. Всего проверили 10,4 млн пассажиров, выявили почти 340 тыс. безбилетников, рассказали в городском комтрансе.

Ни один контролер не может просить пассажира оплатить штраф за безбилетный проезд на месте. Если у вас возникли подозрения, что проверку производит мошенник, обратитесь к водителю и позвоните на горячую линию "Горэлектротранса": (812) 600-44-00.

Контролеры не имеют права высаживать из транспорта детей до 16 лет без сопровождения. За принудительную высадку ребенка предусмотрены штрафы 5 тыс. рублей для водителя и от 20 до 30 тыс. рублей – для должностных лиц.

Ранее на Piter.TV: в связи с открытием "Удельной" на прежние маршруты возвращаются четыре автобуса.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)