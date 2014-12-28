Оплатить парковку в Петербурге можно в приложении 2ГИС

Чтобы оплатить парковку, достаточно нажать на соответствующую кнопку в подсказке или кликнуть на парковку на карте сервиса – если она платная, в карточке появится кнопка для оплаты.

2ГИС объявил о запуске функции оплаты парковок в Петербурге, что позволяет водителям платить за стоянку прямо через приложение, не используя паркомат и не открывая дополнительные приложения. Эта функция доступна во всех платных городских парковочных зонах, которые охватывают 652 участка уличной сети в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

Эти зоны управляются "Городским центром управления парковками Санкт-Петербурга", и по мере расширения сети новые участки также будут добавлены для оплаты через 2ГИС. Когда водитель использует навигатор 2ГИС и въезжает в платную зону, приложение уведомляет его об этом. Чтобы оплатить парковку, достаточно нажать на соответствующую кнопку в подсказке или кликнуть на парковку на карте сервиса – если она платная, в карточке появится кнопка для оплаты. Затем открывается страница для проведения платежа с использованием банковской карты. Комиссия за использование стороннего интегратора составляет 3%, например, если час парковки стоит 100 рублей, комиссия составит 3 рубля.

Михаил Скринник, продакт-менеджер транспорта в 2ГИС, отметил, что новая опция в 2ГИС повысит удобство и сэкономит время автовладельцев – не нужно искать столбик с номером парковки и скачивать отдельное приложение для оплаты – гораздо проще оплатить, не выходя из машины и навигатора.

Ранее в 2ГИС был добавлен слой парковок, который можно активировать с помощью кнопки в верхнем левом углу главного экрана приложения. Этот слой выделяет цветом все доступные места для парковки в городе – как платные, так и бесплатные, а также те, что предназначены только для резидентов. Пользователи могут выбирать, какие парковки отображать на карте, что помогает лучше ориентироваться и избегать штрафов за неправильную парковку. Функция оплаты парковок в Петербурге уже доступна в последней версии 2ГИС для iOS и Android. Скачать или обновить приложение можно бесплатно в App Store, Google Play и других магазинах.