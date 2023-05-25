  1. Главная
В Пулково запустили сервис для оплаты штрафов за нарушение правил стоянки
Сегодня, 15:48
Чтобы проверить наличие штрафов, необходимо ввести номер автомобиля в форме.

В аэропорту Пулково в Петербурге запустили новый онлайн-сервис для проверки и оплаты штрафов за нарушение правил стоянки. 

Как рассказали в воздушной гавани, чтобы проверить наличие штрафов, необходимо ввести номер автомобиля в форме. Оплатить их получится онлайн, после чего ограничения на въезд будут сняты в течение часа. 

Ранее на Piter.TV: в Пулково высадили Аллею героев авиации с сиренью. Растение является символом памяти о людях неба. После войны советский селекционер Леонид Колесников создавал новые сорта и называл их в честь летчиков. 

