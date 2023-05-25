В Пулково запустили сервис для оплаты штрафов за нарушение правил стоянки

Чтобы проверить наличие штрафов, необходимо ввести номер автомобиля в форме.

В аэропорту Пулково в Петербурге запустили новый онлайн-сервис для проверки и оплаты штрафов за нарушение правил стоянки.

Как рассказали в воздушной гавани, чтобы проверить наличие штрафов, необходимо ввести номер автомобиля в форме. Оплатить их получится онлайн, после чего ограничения на въезд будут сняты в течение часа.

Фото: Piter.TV