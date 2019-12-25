Парковку в центре Петербурга с начала года оплатили более 4,6 млн раз

Самый востребованный способ оплаты – мобильное приложение "Парковки Петербурга" (65,3%).

Более 4,6 млн раз автомобилисты оплатили стоянку в центре Петербурга в I квартале 2025 года. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 2 апреля.

Самый востребованный способ оплаты – мобильное приложение "Парковки Петербурга" (65,3%). На втором месте оказались банки (4,2%), на третьем – оплата по СМС (2,4%) и на последнем – паркомат (1%).

Для того, чтобы успешно оплачивать парковку, рекомендуется изучить правила стоянки и инструкции по использованию платежных сервисов. Соответствующая информация размещена на сайтах gcup.spb.ru и parking.spb.ru.

Ранее мы рассказывали о том, что стоянки Петергофа заработали по сезонному тарифу с 1 апреля.

Фото: Piter.TV