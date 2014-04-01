Стоянки Петергофа заработали по сезонному тарифу с 1 апреля

С 1 ноября парковки вновь будут стоить 200 рублей в сутки.

В Петергофе стоянки с 1 апреля начали работу по сезонному тарифу. Введена почасовая оплата, рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

Отмечается, что такой тариф помогает в период туристического спада сделать автостоянки города более бюджетными. Изменения коснутся парковок на Прудовой улице, которые расположены близко ко входу в Нижний парк и Верхний сад. С 1 ноября стоянки вновь будут стоить 200 рублей в сутки.

Сегодня в Северной столице 15 городских парковок в шести районах с 1,9 тыс. мест.

Ранее на Piter.TV: петергофские фонтаны запустят 26 апреля.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга