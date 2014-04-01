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Стоянки Петергофа заработали по сезонному тарифу с 1 апреля
Сегодня, 16:28
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Стоянки Петергофа заработали по сезонному тарифу с 1 апреля

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С 1 ноября парковки вновь будут стоить 200 рублей в сутки.

В Петергофе стоянки с 1 апреля начали работу по сезонному тарифу. Введена почасовая оплата, рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

Отмечается, что такой тариф помогает в период туристического спада сделать автостоянки города более бюджетными. Изменения коснутся парковок на Прудовой улице, которые расположены близко ко входу в Нижний парк и Верхний сад. С 1 ноября стоянки вновь будут стоить 200 рублей в сутки. 

Сегодня в Северной столице 15 городских парковок в шести районах с 1,9 тыс. мест. 

Ранее на Piter.TV: петергофские фонтаны запустят 26 апреля. 

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: парковка, петергоф
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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