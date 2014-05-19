В Петергофе заработала оплата парковки по QR-коду

Новая система автоматически учитывает продолжительность пребывания автомобиля на стоянке и определяет точную сумму платежа, обеспечивая удобство и быстроту процедуры.

В Петергофе, на автомобильной стоянке, расположенной по адресу: Прудовая улица, участок 6, южнее пересечения с Волконской улицей, начал функционировать новый комфортный метод оплаты парковки. Теперь водителям не придется покидать салон машины для расчетов — оплатить услугу можно, сканируя специальный QR-код, полученный при въезде на территорию. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Комитета по транспорту Петербурга.

Новая система автоматически учитывает продолжительность пребывания автомобиля на стоянке и определяет точную сумму платежа, обеспечивая удобство и быстроту процедуры.

В ближайшем будущем подобную технологию внедрят и на других городских парковках — сначала в Кронштадте и на Конюшенной площади, а позже она появится практически на всех общественных и транзитных стоянках Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что автобусы к 80-летию Победы украсили в Пулково.

Фото: Piter.TV