Сейчас водители могут проехать по участку дороги бесплатно.

С 29 декабря проезд по Витебской развязке ЗСД станет платным (до этой даты он является бесплатным). Об этом сообщила пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

Сейчас водители могут проехать по участку дороги бесплатно, однако уже с полуночи в воскресенье за проезд по отрезку без транспондера придется заплатить 250 рублей. В то же время владельцам машин со спецустройством придется отдать за движение по маршруту Витебский проспект – набережная Макарова 146 рублей днем и 73 рубля ночью. За проезд от КАД Юг до Витебского проспекта – 128 рублей днем и 64 рубля ночью.

На участке дороги установили систему безбарьерной оплаты free-flow. Счет автоматически выставляется по транспондеру или по госномеру машины.

Фото: Магистрали Северной столицы