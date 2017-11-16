  1. Главная
Все станции метро Петербурга планируют оснастить оплатой по улыбке до конца года
Сейчас оплату по биометрии тестируют на четырех станциях.

В эфире программы "Большое интервью" на телеканале "78" глава петербургского метрополитена Евгений Козин заявил, что до конца текущего года все станции будут оснащены оплатой по улыбке. 

Мы планируем до конца этого года оснастить по одному турникету на каждой из 73 станций. Мы рассматриваем такую возможность с нашими партнерами и рассчитываем, что это действительно будет сделано до конца года.

Евгений Козин, глава ГУП "Петербургский метрополитен" 

Сейчас оплату по биометрии тестируют на четырех станциях. В первую очередь внимание обращается на скорость прохождения через турникет. 

Ранее на Piter.TV: новые "Балтийцы" готовят к запуску на "фиолетовой" ветке метро Петербурга. 

Фото: пресс-служба Смольного 

