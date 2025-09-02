  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На всех направлениях электричек в Петербурге запустят оплату по геолокации
Сегодня, 11:29
193
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На всех направлениях электричек в Петербурге запустят оплату по геолокации

0 0

Первым тестовым маршрутом стал маршрут с Витебского вокзала до Павловска.

В Петербурге в этом году на всех направлениях электричек запустят новый способ оплаты – по геолокации. Пилотный проект стартовал 30 ноября 2025 года, сообщили в городском комитете по транспорту 19 февраля. 

Первым тестовым маршрутом стал маршрут с Витебского вокзала до Павловска. Через приложение "ПроТранспорт+" функционалом воспользовались свыше 150 пассажиров. Сервис позволяет пользователям указать способ оплаты и сформировать билет. В течение 2026-го технология появится и на других направлениях: от Московского, Финляндского и Балтийского вокзалов до границ Северной столицы. 

При данном способе оплаты не потребуется прикладывать телефон к стационарным валидаторам, установленным на поручнях в транспортных средствах. 

Пресс-служба комтранса Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что автобусы из Ломоносова начнут подстраиваться под график электричек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проезд, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии