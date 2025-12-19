Автобусы из Ломоносова начнут подстраиваться под график электричек

В Петербурге синхронизируют пересадки между поездами и автобусами.

В Санкт-Петербурге со 2 февраля будет изменена схема работы автобусных маршрутов, следующих из Ломоносова, для синхронизации с расписанием пригородных поездов. Решение принято Комитетом по транспорту города.

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков сообщил, что корректировка затронет автобусные маршруты № 2Л и № 175, которые обеспечивают транспортное сообщение между Ломоносовом и центральной частью Санкт-Петербурга.

Согласно новой схеме, отправление автобусов от остановок рядом с железнодорожными платформами будет осуществляться через несколько минут после прибытия электропоездов. По данным комитета, время ожидания наземного транспорта для пассажиров составит от 3 до 17 минут. Ожидается, что это позволит сократить общее время поездки при пересадке с железнодорожного транспорта.

Дополнительно со 2 февраля будет скорректировано расписание автобусного маршрута № 404 в Зеленогорске. Последний вечерний рейс от железнодорожного вокзала будет отправляться в 21:15. В Комитете по транспорту уточнили, что внесенные изменения являются частью программы по интеграции пригородных железнодорожных перевозок в единую систему городского общественного транспорта.

