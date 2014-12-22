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Перед судом в Петербурге предстанет рецидивистка, потратившая с чужой банковской карты более 12 тыс. рублей
Сегодня, 14:47
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Перед судом в Петербурге предстанет рецидивистка, потратившая с чужой банковской карты более 12 тыс. рублей

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А еще женщина заправила свой автомобиль.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней рецидивистки. Ей вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили 25 июля в надзорном ведомстве. 

В июне обвиняемая во время прогулки с собакой нашла в парке чужую банковскую карту и забрала ее. В течение двух дней со счета было потрачено свыше 12 тыс. рублей на лекарства и корм для питомца, минеральные удобрения для цветов и футболку. А еще женщина заправила свой автомобиль. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца спустя 18 лет ждет суд за покушение на убийство в коммуналке на Малой Посадской. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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