Петербуржца спустя 18 лет ждет суд за покушение на убийство в коммуналке на Малой Посадской

Тогда обвиняемый скрылся, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

Петербуржец спустя 18 лет предстанет перед судом за покушение на убийство в одной из коммунальных квартир в Петроградском районе. Районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ровно 18 лет назад ночью 25 июля 2007 года в коридоре коммунальной квартиры в доме 15, лит. А по Малой Посадской улице, обвиняемый избил потерпевшего. Также он нанес потерпевшему не менее трех ударов ножом в живот и область груди. Потерпевший смог оказать сопротивление и выбежать из квартиры, после чего ему своевременно оказана медицинская помощь.

Тогда обвиняемый скрылся, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. В 2025 году местонахождение фигуранта было установлено, он дал признательные показания.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Жительницу Ленобласти будут судить за организацию нападений и убийство из-за личного конфликта.

Фото: Piter.tv