Уникальную операцию по удалению злокачественной опухоли мозга у подростка провели в Петербурге

Резкое ухудшение состояния, вызванное быстрым прогрессированием заболевания, сильным давлением на мозговые структуры и появлением отечности, потребовало срочного хирургического вмешательства.

Специалисты Центра имени Раухфуса завершили сложную операцию по иссечению раковой опухоли головного мозга у шестнадцатилетнего пациента, проинформировала сегодня пресс-служба городского комитета здравоохранения Санкт-Петербурга.

В конце апреля мальчика, страдающего тяжелым состоянием, первоначально направляли в одну из городских больниц с предположительным диагнозом инфекции. Но вскоре выяснилось, что причиной ухудшения самочувствия была крупная онкологическая опухоль мозга. Пациенту незамедлительно оказали специализированную медицинскую помощь в детском городском многопрофильном клиническом центре высокой медицинской техники имени Раухфуса.

Резкое ухудшение состояния, вызванное быстрым прогрессированием заболевания, сильным давлением на мозговые структуры и появлением отечности, потребовало срочного хирургического вмешательства. Во время сложной многочасовой операции, продлившейся около четырёх с половиной часов, врачам удалось удалить опасное образование. Мальчик хорошо перенес вмешательство и восстанавливается ускоренными темпами.

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Фото: Telegram / Комздрав СПб