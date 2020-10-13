В Ботаническом саду прошла операция по спасению агавы

Агава укреплена и стоит на том самом месте, где ее посадили несколько десятилетий тому назад.

В Ботаническом саду Петра Великого прошла операция по спасению старожила – Агава Сальма. Растение под весом своей гигантской "головы" упало набок. Агава полностью перекрыла проход в оранжерею. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Агава давно понемногу кренилась в сторону. Сотрудники Ботанического сада делали все возможное, чтобы растение не упало. Они раз в несколько лет розетку подпирали плитами известняка.

В процессе восстановления агава потеряла несколько нижних листов, их пришлось спилить, чтобы получить доступ к стеблю и надежно установить опоры. Один из листов был взвешен и измерен, его длина – почти 2 м, а вес - 20 кг! Пресс-служба Ботанического сада

Агава укреплена и стоит на том самом месте, где ее посадили несколько десятилетий тому назад. Осенью работы по восстановлению продолжатся.

Ранее мы писали, что в Ботаническом саду опровергли информацию о новых льготах для пенсионеров.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург