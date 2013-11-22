В Ботаническом саду опровергли информацию о новых льготах для пенсионеров

Многие посетители сталкиваются с неприятными ситуациями на входе, поверив в фейк.

В Ботаническом саду Петра Великого не вводили дополнительные льготы для пенсионеров. Информация о бесплатном входе в учреждение для пожилых людей оказалась фейковой. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

В соцсетях появилась информация, что пенсионеры могут бесплатно попасть в Ботанический сад в 2024 году. Многие посетители сталкиваются с неприятными ситуациями на входе, поверив в фейк.

Мы не несём ответственность за распространителей фейков, которые где-то находят информацию пятилетней давности и выдают её за актуальную. Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Актуальную информацию о льготах можно уточнить на официальном сайте учреждения.

Ранее мы писали, что с 13 июля ограничат проезд по Лиговскому проспекту и Дворцовой набережной.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург