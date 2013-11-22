С 13 июля ограничат проезд по Лиговскому проспекту и Дворцовой набережной

До 15 октября будет ограничен проезд по Лиговскому проспекту от улицы Некрасова до набережной Обводного канала, включая перекрестки.

В центре Петербурга специалисты ремонтируют дороги. В связи с этим с 13 июля (06:00) до 14 июля будет ограничен проезд по Лиговскому проспекту. Речь идет об участке от Кузнечного переулка до улицы Константина Заслонова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Закроется движение по Лиговскому проспекту в направлении от Кузнечного переулка к улице Константина Заслонова.

Объезд: Кузнечный переулок, улица Марата, Колокольная улица, Невский проспект, Разъезжая улица, Коломенская улица, Лиговский проспект, улица Некрасова, Суворовский проспект, улица Маяковского, улица Жуковского, Греческий проспект, 2-я Советская улица, улица Константина Заслонова. Пресс-служба ГАТИ

До 15 октября будет ограничен проезд по Лиговскому проспекту от улицы Некрасова до набережной Обводного канала, включая перекрестки.

С 13 июля до 25 августа из-за работ по размещению временных ограждений и ремонту дорог ограничат движение транспорта по Дворцовой набережной от набережной реки Фонтанки до Мошкова переулка. Перекроют проезд по Дворцовой набережной в направлении от Мраморного переулка к набережной реки Фонтанки и закроют сквозной проезд по набережной реки Фонтанки в створе набережной Кутузова.

Объезд: набережная Лебяжьей канавки, улица Пестеля, набережная реки Мойки, Аптекарский переулок. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что из-за реконструкции теплосети ограничивается движение транспорта по проспекту Королева.

Фото: Piter.tv