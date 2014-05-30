Из-за реконструкции теплосети ограничивается движение транспорта по проспекту Королева

С 13 июля до 13 августа ограничат проезд на перекрестке улицы Оптиков и Туристской улицы.

В Приморском районе пройдут работы по реконструкции тепловой сети. В связи с этим ограничат движение транспорта по проспекту Королева с 13 июля (00:00) по 15 июля (06:00). Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от улицы Шаврова до дома 57, корпус 1, строение 1, по проспекту Королева. Кроме того, с 13 июля до 13 августа ограничат проезд на перекрестке улицы Оптиков и Туристской улицы. Там будут устанавливать новые светофоры.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 13 июля закрывается движение транспорта по Чкаловскому проспекту.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ