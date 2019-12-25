С 13 июля закрывается движение транспорта по Чкаловскому проспекту

Проезд закроют из-за ремонта дороги.

В Петроградском районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закроется проезд по Чкаловскому проспекту от Большой Зелениной улицы до улицы Ленина, включая перекрестки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Уточняется, что проезд по Чкаловскому проспекту будет заблокирован с 13 июля (08:00) по 15 июля (08:00).

Объезд: Большая Зеленина улица, Большой проспект П.С., улица Красного Курсанта, Петровский переулок, Пионерская улица, Корпусная улица, Чкаловский проспект, Барочная улица, Петрозаводская улица, Ораниенбаумская улица, улица Ленина, Левашовский проспект, набережная реки Карповки. Пресс-служба ГАТИ

Жителям Северной столицы и туристам напомнили, что до 22 июля (08:00) будет ограничено движение транспорта по Чкаловскому проспекту от улицы Красного Курсанта до набережной реки Карповки, включая перекрестки.

Ранее мы писали, что с 14 по 22 июля на Володарском мосту закроют движение трамваев.

Фото: Pxhere