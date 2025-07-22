В НИИ Джанелидзе провели первую операцию на локте с помощью эндоскопа

Пациент долгое время страдал хроническими травмами локтя, вызванными интенсивными физическими нагрузками в профессиональном спорте.

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе провёл уникальную операцию на локтевом суставе с использованием эндоскопического метода. Первопроходцем стал известный спортсмен, чемпион СССР по вольной борьбе, 57-летний Хабиб Джафаров. Подробности о процедуре "Петербургскому дневнику" поведал директор отделения травматологии, ортопедии и вертебрологии, доктор медицинских наук, профессор Игорь Беленький

Пациент долгое время страдал хроническими травмами локтя, вызванными интенсивными физическими нагрузками в профессиональном спорте. Несколько десятилетий назад он получил травму, повлекшую образование параартикулярных оссификатов — костных структур, развившихся вокруг сустава. Другими словами, мышцы и ткани вокруг капсулы сустава начали постепенно окостеневать, серьёзно ограничивая подвижность руки. Пациенту было трудно совершать простейшие повседневные действия, вплоть до приёма пищи и ухода за волосами, объяснил профессор Беленький.

Традиционный подход к устранению подобной патологии подразумевает выполнение обширных хирургических разрезов, что несёт высокий риск повреждения важных сосудов и нервных волокон. Такая операция сопряжена с большими опасностями, поскольку повреждение нерва способно нарушить функциональность кисти, сведя на нет любые терапевтические усилия.

Именно поэтому команда профессора решила пойти другим путём, выполнив процедуру артроскопическим методом. Через миниатюрные отверстия в коже медики аккуратно извлекли остеофиты и добились полного восстановления объёма движений сустава. Врачи смогли визуально оценить внутреннюю структуру сустава и убедиться, что устранены все патологичные изменения, мешающие нормальной работе сочленения.

Подобные вмешательства проводятся чрезвычайно редко ввиду высокой сложности и требований к квалификации врача-хирурга. Необходимо не только свободно владеть основами артроскопии, но и прекрасно разбираться в специфике анатомии локтевого сустава. При взгляде внутрь сустава появляются особые трудности, характерные исключительно для артроскопических операций.

Несмотря на высокую степень риска, подобная техника обеспечивает значительную безопасность для пациентов и гарантирует отличные функциональные результаты. Это намного менее травматично и даёт прекрасную перспективу реабилитации, убеждён профессор Беленький.

Операция проводилась под руководством московского специалиста, ведущего хирурга Первой городской клинической больницы Андрея Ратьева, признанного профессионалом высшего класса в своей области. Он обладает исключительными знаниями анатомии и превосходно владеет методами артроскопии.

В институте им. Джанелидзе данная операция стала первым опытом реализации столь сложной процедуры. Финансирование лечения происходило за счёт средств обязательного медицинского страхования.

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Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"