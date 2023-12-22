Операции по замене хрусталика глаза блокадникам и ветеранам проведут в Петербурге 12 апреля

Пациенты не только получат медицинскую помощь, но и пройдут необходимое обследование.

В петербургской клинике "Микрохирургия глаза" имени академика Фёдорова перед Днём Победы офтальмологи планируют провести 60 операций по замене хрусталика глаза пациентам с катарактой, среди которых будут и блокадники, и ветераны, включая деятелей искусства, учёных и педагогов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Пациенты не только получат медицинскую помощь, но и пройдут необходимое обследование: период реабилитации закончится ко Дню Победы, 9 мая.

Инициативу поддержал губернатор Петербурга. Первый специальный операционный день состоялся 19 января, где хирургам удалось оказать помощь 60-ти пациентам одновременно.

Ранее Дмитрий Лисовец рассказал о планах петербургского комздрава.

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"