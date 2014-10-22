Число операций по трансплантации печени выросло в Ленобласти

В Ленинградской области за последние годы наблюдается значительный рост числа трансплантаций печени. По словам губернатора Александра Дрозденко, если в 2023 году была проведена всего одна такая операция, то в 2025 году их количество увеличилось до 11.

Губернатор также рассказал о случае успешного лечения пациентки из Тихвина. Женщина на протяжении года страдала от тяжёлого состояния: её мучили сильная слабость, тошнота, а в брюшной полости скапливалось до 11 литров жидкости, что затрудняло дыхание.

Врачи Ленинградской областной клинической больницы приняли решение провести ортотопическую трансплантацию печени. Операция и реабилитация прошли успешно, без осложнений.

Дрозденко выразил благодарность команде ЛОКБ за их самоотверженный труд и пожелал Елене Валентиновне долгих и здоровых лет.

И главное. Не ждите чуда. Если у вас или ваших близких есть проблемы с печенью — лучше провериться и действовать. Сегодня в нашем регионе умеют давать второй шанс. Каждому, кто встаёт в очередь, проводят операцию. В среднем она занимает 5–6 часов — и это время, которое может вернуть годы жизни. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

