В Петербурге в 2020 году провели 95 операций по трансплантации органов

В Петербурге в прошлом году провели 95 операций по трансплантации органов и тканей человека. Об этом сообщил аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга О.Н.Эргашева.
Вице-губернатор Олег Эргашев обсудил с главным трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье и руководством Комитета по здравоохранению расширение возможностей использования технологий трансплантации в Санкт-Петербурге.
Олег Эргашев отметил, что пандемия коронавируса повлияла на проведение высокотехнологичных операций, так как часть стационаров была перепрофилирована для оказания помощи пациентам с COVID-19. При этом, в 2020 году перечень медицинских организаций, которые занимаются забором и заготовкой органов и тканей человека, увеличен с 5 до 7 стационаров. К данной работе в прошлом году приступили городские больницы №15 и №40.
Отдельно отмечена программа пересадки почки в Мариинской больнице. За последние 3 года выполнено 11 успешных трансплантаций почек.
Всего в 2020 году в Петербурге проведены 41 операция по трансплантации почки, 35 – по пересадке печени, 18 – сердца, 1 – легких.
В понедельник,12 апреля, в Петербурге впервые повторно пересадили сердце 11-летнему мальчику.
Фото: Piter.tv
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