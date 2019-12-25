Россиянам пояснили опасность неоригинальных зарядок для смартфонов

В поддельных зарядных блоках используются детали более низкого качества.

Блок питания и шнур, через которые заряжается смартфон, должны отвечать всем требованиям безопасности и иметь необходимые сертификаты. Использование неоригинальных зарядных устройств может привести к повреждению порта зарядки смартфона или вывести гаджет из строя. Об этом агентству "Прайм" сообщил эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

В поддельных зарядных блоках используются детали более низкого качества. При выборе шнура всегда нужно обращать внимание на надписи на оплетке и форму разъемов. Если на металле есть следы или заметна кривизна разъема, то это, скорее всего, не оригинальный товар. На кабеле Lightning-USB должны быть отметки с указанием места произведение продукта, а на расстоянии в 18 см от разъема USB должен располагать серийный номер из 12 знаков.

Что касается зарядного блока, то на нем не должно быть никаких зазоров, разводов, следов.

И как отметил Владимир Гриценко, не нужно покупать "оригинальные" зарядки по ценам, которые намного ниже, чем в официальной рознице.

Ранее были названы причины неполной зарядки смартфона.

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