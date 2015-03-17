Опасность из-за БПЛА объявлена на всей территории Ленобласти

Губернатор Александр Дрозденко сообщил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

На всей территории Ленинградской области объявлен режим воздушной опасности из-за беспилотных летательных аппаратов. Об этом в 09:34 утра субботы, 8 ноября, написал в своем Telegram-канале губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Первоначально опасность была объявлена в 9:34 для южной и юго-восточной части области, но затем распространена на всю территорию Ленинградской области, однако через какое-то время глава 47 региона дополнил сообщение, что предупреждение касается всех ленинградцев.

Губернатор также предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета в связи с введением режима повышенной опасности. В настоящее время специалисты отслеживают воздушную обстановку в регионе. Жителям Ленинградской области рекомендуется соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями от властей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)