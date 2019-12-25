  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев попросили не переходить водоёмы по тонкому льду
Сегодня, 10:27
301
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев попросили не переходить водоёмы по тонкому льду

0 0

Особенно нужно следить внимательно за детьми.

Второй день в Петербурге лёгкий мороз, и снова начался тот опасный период, когда образуется лед на водоёмах. Об этом петербуржцев в своем Telegram-канале предупредил синоптик Александр Колесов.

Значительных низких температур пока не ожидается, так что опасность выхода на лёд сохраняется.

Лёд ещё очень тонкий, но народ обязательно полезет, особенно дети. Будьте внимательны, да и других остановите.

Александр Колесов, синоптик

Сегодняшняя ночь в Петербурге стала самой холодной с начала декабря.

Фото: Telegram/ Александр Колесов. О погоде в Петербурге

Теги: александр колесов, лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии