Петербуржцев попросили не переходить водоёмы по тонкому льду

Особенно нужно следить внимательно за детьми.

Второй день в Петербурге лёгкий мороз, и снова начался тот опасный период, когда образуется лед на водоёмах. Об этом петербуржцев в своем Telegram-канале предупредил синоптик Александр Колесов.

Значительных низких температур пока не ожидается, так что опасность выхода на лёд сохраняется.

Лёд ещё очень тонкий, но народ обязательно полезет, особенно дети. Будьте внимательны, да и других остановите. Александр Колесов, синоптик

Сегодняшняя ночь в Петербурге стала самой холодной с начала декабря.

Фото: Telegram/ Александр Колесов. О погоде в Петербурге